«Мерседес» подтвердил, что Расселл останется в команде в 2026 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил слухи о том, что пилот команды британец Джордж Расселл останется в 2026 году.

«Он остаётся, определённо. Команда сильна. И он показал это [на Гран-при Венгрии]. У Джорджа всегда сильная позиция, он заявляет о себе с 2018 года. У него не было ни одного провального сезона, и ничто не меняло наши планы на следующий год», — приводит слова Вольфа издание Speedcafe.

Напомним, после 14 этапов Расселл занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов. Его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли – седьмой.

Материалы по теме Расселл рассказал, за счёт чего «Мерседес» повысил управляемость машины

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура