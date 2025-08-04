Джордж Расселл: я хочу спокойно уйти в отпуск, поэтому не тороплюсь с контрактом

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл заявил, что не спешит с подписанием нового контракта с командой. По его словам, с обеих сторон нет срочности в переговорах. Об этом гонщик рассказал перед Гран-при Венгрии.

«Я ждал этого так долго и сейчас просто хочу спокойно провести этот уикенд. На следующей неделе собираюсь уйти в отпуск и отдохнуть, а с моей стороны никакого давления по срокам нет. Сторона команды тоже не торопит. Когда мы придём к соглашению — подпишем. Но это должно быть правильно для обеих сторон», — приводит слова Рассела speedcafe.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с 2022 года. В сезоне-2025 он стал лидером команды после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и прихода новичка Кими Антонелли. Расселл одержал победу в Канаде и ещё пять раз поднимался на подиум. В последней гонке в Венгрии он занял третье место, обогнав на последних кругах Шарля Леклера.