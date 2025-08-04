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«Вау». Уиндзор похвалил выступление Ферстаппена в Венгрии, несмотря на девятое место

«Вау». Уиндзор похвалил выступление Ферстаппена в Венгрии, несмотря на девятое место
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Известный обозреватель Питер Уиндзор прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Венгрии. Напомним, голландец стал девятым.

«Есть такой парень, Макс Ферстаппен, и он, кажется, обогнал четыре машины на Гран-при Венгрии. И ни одна из них не была в зоне DRS. Всё произошло в шестом повороте. Вау. А затем шинам пришёл конец. Ужасный день для Макса. До этого он обгонял всех в шестом повороте», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Ранее Ферстаппен объяснил свой результат на Гран-при Венгрии.

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