«Льюис как сводка о погоде в Улан-Баторе». Туррини раскритиковал Хэмилтона в «Феррари»

Известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» после Гран-при Венгрии.

«Нет смысла ходить вокруг да около. Сейчас, в августе 2025-го, «Феррари» гоняется всего с одним пилотом. А это означает, что Хэмилтона здесь нет. Это как сводка о погоде в Улан-Баторе по старому Radio Rai (итальянская радиостанция. – Прим. «Чемпионата») – нет данных.

По бесчисленному ряду причин Льюис заслужил уважение всех. Он сотворил историю, он и есть история. Поднимать шумиху вокруг упадка по-человечески сложно, не верю, что он равнодушен к своим ошибкам. Но всему есть предел», — написал Туррини в своём блоге.