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Ферстаппен уступил пилоту второй команды Red Bull впервые с 2021 года

Ферстаппен уступил пилоту второй команды Red Bull впервые с 2021 года
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Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен занял девятое место на Гран-при Венгрии, уступив Лиаму Лоусону из «Рейсинг Буллз», который финишировал восьмым. Это первый случай с 2021 года, когда пилот «Ред Булл» без схода проиграл гонщику второй команды концерна.

Подобный случай ранее происходил только один раз за последние четыре года. В 2021-м на том же «Хунгароринге» Пьер Гасли и Юки Цунода, выступавшие за бывшую «Альфа Таури», финишировали пятым и шестым соответственно, в то время как Ферстаппен стал девятым.

Сейчас Лоусон и Исак Хаджар представляют команду «Рейсинг Буллз», которая пришла на смену «Альфа Таури» и является вторым коллективом Red Bull в чемпионате Формулы-1.

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