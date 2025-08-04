«Отстранил бы этих судей». Попов раскритиковал стюардов Гран-при Венгрии

Российский комментатор Алексей Попов раскритиковал стюардов минувшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, дирекция гонки не стала выносить немедленные решения по инцидентам между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, а также Юки Цунодой и Нико Хюлькенбергом.

«Безобразие, я отстранил бы этих судей. Понимаю, если нашли недовес или планка днища стёсана. Ясно, что многое выясняется потом. Но вот это вот?

До финиша 20 кругов. Гонка закончится, и мы не будем знать, кто на каком месте. Опубликовали один протокол, спустя три часа – другой. Так нельзя», – сказал Попов в социальных сетях.

Ранее Ферстаппен заявил, что не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном.