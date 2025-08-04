Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отстранил бы этих судей». Попов раскритиковал стюардов Гран-при Венгрии

«Отстранил бы этих судей». Попов раскритиковал стюардов Гран-при Венгрии
Комментарии

Российский комментатор Алексей Попов раскритиковал стюардов минувшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, дирекция гонки не стала выносить немедленные решения по инцидентам между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, а также Юки Цунодой и Нико Хюлькенбергом.

«Безобразие, я отстранил бы этих судей. Понимаю, если нашли недовес или планка днища стёсана. Ясно, что многое выясняется потом. Но вот это вот?

До финиша 20 кругов. Гонка закончится, и мы не будем знать, кто на каком месте. Опубликовали один протокол, спустя три часа – другой. Так нельзя», – сказал Попов в социальных сетях.

Ранее Ферстаппен заявил, что не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном.

Материалы по теме
Ферстаппен не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android