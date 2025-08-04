«Ред Булл» выявил проблему, вызвавшую неудачный уикенд Ферстаппена в Венгрии

Команда «Ред Булл» обнаружила причину сложностей, с которыми столкнулся Макс Ферстаппен на Гран-при Венгрии. По словам консультанта команды Хельмута Марко, проблема связана с работой шин.

«Это был наш худший уикенд в сезоне. Мы не смогли заставить шины работать ни на одном этапе. Макс на короткое время ехал в темпе лидеров, но это продолжалось всего два-три круга. Возможно, стратегия с одним пит-стопом была бы быстрее, но даже в этом случае он приехал бы шестым или седьмым», — приводит слова Марко ServusTV.

Гонка в Будапеште завершилась для Ферстаппена девятым местом после старта с восьмой позиции. «Ред Булл» рассматривала возможность стратегии с одним пит-стопом, но после раннего перехода на жёсткий комплект шин команда отказалась от этой идеи. По словам Марко, причиной плохого результата стала неспособность прогреть резину и эффективно работать с ней на трассе.

Юки Цунода выбыл в первой квалификационной сессии, а сам Ферстаппен едва прошёл в Q3. В ходе гонки его стратегия привела к тому, что он оказался в плотном трафике, что также затруднило борьбу за позиции. После финиша Ферстаппен был вызван к стюардам из-за контакта с Льюисом Хэмилтоном, но нарушений в его действиях не нашли.

Хельмут Марко выразил уверенность, что проблема с шинами носит локальный характер и в будущем не повторится.