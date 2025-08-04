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Оскар Пиастри стал третьим пилотом в истории Формулы-1 с серией из 40 гонок с очками

Оскар Пиастри стал третьим пилотом в истории Формулы-1 с серией из 40 гонок с очками
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Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри набрал очки в 40-й гонке подряд, став третьим пилотом в истории Формулы-1, кому удалось провести такую серию.

В последний уикенд Пиастри попал в очковую зону, что позволило ему продолжить результативную серию, начавшуюся в сезоне 2023 года. Ранее аналогичного результата достигали только два пилота — Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

Лидером по числу подряд результативных уикендов остаётся Льюис Хэмилтон — британский гонщик «Мерседеса» финишировал в очках 48 гонок подряд. Второе место занимает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, чья серия составила 43 гонки. Теперь к ним присоединился Оскар Пиастри — 23-летний австралиец, выступающий за «Макларен» с 2023 года.

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