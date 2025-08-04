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«Ламборгини» закроет проект гиперкаров, в котором участвует Даниил Квят

«Ламборгини» закроет проект гиперкаров, в котором участвует Даниил Квят
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Компания «Ламборгини» официально объявила, что не выступит в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2026 году, а также в чемпионате IMSA SportsCar.

«Программа гиперкаров, изначально задуманная как естественное развитие гоночной платформы, была запущена с целью дальнейшего расширения бренда в автогонках на выносливость высочайшего уровня.

Условия, на которых была основана программа, сильно изменились. Необходимые финансовые и технические ресурсы превзошли ожидания в ходе развития проекта», — говорится в заявлении «Ламборгини».

Отметим, что участником программы является бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят. Ожидается, что россиянин, вместе с Роменом Грожаном и Мирко Бортолотти, выступит в двух оставшихся гонках IMSA SportsCar, которые состоятся 21 сентября и 11 октября в США.

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