Ландо Норрис объяснил, почему потерял места на старте Гран-при Венгрии

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис объяснил, почему потерял позиции на старте Гран-при Венгрии. По его словам, всё сложилось неудачно из-за расстановки машин на трассе, а не из-за его действий.

«Старт был хорошим. Думаю, у Шарля он тоже удался. Оскар сместился влево, а я надеялся, что оба будут справа. Я сел Оскару на слипстрим, но потом пришлось уйти вправо, а он остался за Шарлем и получил немного скорости. В тот момент уже трудно было перестроиться влево — пришлось бы тормозить», — приводит слова Норриса RacingNews365.

По итогам первого круга Норрис с третьей позиции опустился на пятую. Однако он быстро обогнал Фернандо Алонсо, а затем реализовал альтернативную стратегию одного пит-стопа. Это позволило ему выиграть гонку и сократить отставание в чемпионате до девяти очков.