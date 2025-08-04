Ландо Норрис: если бы повторить старт, всё могло бы сложиться лучше

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис назвал неудачный старт в Будапеште худшим из возможных сценариев, но признал, что в целом ему не на что жаловаться.

«Я пересмотрю повтор, подумаю, что можно было сделать лучше. Но в целом мне просто не повезло с тем, как всё сложилось. Думаю, если бы мы повторили старт, чаще всего всё сложилось бы лучше. Просто это был худший сценарий. Но мой старт был хорош, и мне не на что жаловаться», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Норрис стартовал третьим, но уже к концу первого круга оказался пятым после контактов с напарником и соперниками на первом повороте. Тем не менее в ходе гонки он обогнал Фернандо Алонсо, а затем благодаря стратегии смог финишировать первым и одержать девятую победу в карьере.