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Технический директор «Астон Мартин» приступил к работе после судебного спора с «Феррари»

Технический директор «Астон Мартин» приступил к работе после судебного спора с «Феррари»
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Новый технический директор «Астон Мартин» итальянец Энрико Кардиле приступил к своим обязанностям в британской команде, сообщает издание The Race.

Напомним, переход Кардиле был анонсирован ещё в июле 2024 года, но с условием, что он приступит к работе не раньше 2025-го. В начале 2025 года «Феррари» обратилась в итальянский суд, поскольку специалист досрочно начал сотрудничать с «Астон Мартин». Суд Модены удовлетворил запрос и принудил Кардиле к прекращению работы до срока окончания контракта.

Энрико Кардиле 50 лет. Итальянец проработал в «Феррари» с 2005 по 2024 год. Специалист был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего получил повышение до должности технического директора.

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