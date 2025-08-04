Егор Оруджев назвал ошибочное решение «Макларена» с тактикой Оскара Пиастри

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении «Макларена» на минувшем Гран-при Венгрии Формулы-1.

«С точки зрения Оскара — да, надо было делать андеркат, но он уступал Леклеру больше двух секунды — сложно столько «снять» на круге выезда из боксов, если пит-стопы одинаковые по скорости. Мне кажется, что Пиастри зазвали рановато. Слишком рано, чтобы затем был вариант «переобуться» на тактику с одним пит-стопм, который мог спасти ему гонку. Могли вполне подождать подольше — может, ещё и у Шарля начались бы проблемы с шинами», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».