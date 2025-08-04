Егор Оруджев опроверг теорию о причине резкого падения темпа Шарля Леклера

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера на минувшем Гран-при Венгрии.

«Я поверю словам «Феррари» насчёт проблем с шасси. Теория, что им пришлось накачать шины больше, чтобы беречь планку, не работает, так как избыточное давление в шинах сразу бы было визуально заметно из-за износа. Другими словами, резина бы «поплыла». Это было бы видно невооружённым взглядом: на резине стали бы образовываться своего рода «волны». Что произошло на самом деле, знает только сама команда», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».