Туррини: восемь побед Леклера в Ф-1 не отражают его класс

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о выступлении пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера на минувшем Гран-при Венгрии. По мнению итальянца, Леклер заслуживает куда более высоких результатов, чем имеет на практике.

«Ещё один поул для Карлетто и ещё одно поражение для «Феррари». Присмотритесь к цифрам: из 27 поулов только пять перешли в победу. Его процент поулов без побед — третий в истории после [Рене] Арну и Дэвида Култхарда. У Леклера по-прежнему восемь побед. И эта цифра не отражает его класс.

Однако Леклер одержал лишь одну победу за последние 16 поулов и 23 старта с первого ряда. Я начал со статистики, чтобы дать чётко понять: не так уж и важно, какая именно была проблема у «Феррари»», — написал Туррини в своём блоге.