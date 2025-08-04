Егор Оруджев отреагировал на слова Хэмилтона, что «Феррари» стоит заменить Льюиса

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на слова 40-летнего семикратного чемпиона Формулы-1, а также пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона, что «Скудерии» стоит заменить его.

«Явно было сказано на эмоциях. Льюис не стесняется себя критиковать. Когда рядом есть мегабыстрый молодой пилот, который прикатывает тебя, многократного чемпиона, это сложно. Можно сказать — есть же Алонсо, тоже уже «старик», и он едет. Да, есть, но там в напарниках Стролл [который бывает очень рядом с Фернандо]. И морально Фернандо проще: Алонсо всегда на коне, ему не может напарник вписать 0.4 на одном круге. Был бы он в «Феррари», думаю, картина была бы похожей на Льюиса. Так что не стоит Льюису отчаиваться. Еще никто не выигрывал у возраста. Несмотря ни на какие нынешние результаты, он уже вписал себя как одних из лучших в истории», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».