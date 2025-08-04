Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев отреагировал на слова Хэмилтона, что «Феррари» стоит заменить Льюиса

Егор Оруджев отреагировал на слова Хэмилтона, что «Феррари» стоит заменить Льюиса
Аудио-версия:
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на слова 40-летнего семикратного чемпиона Формулы-1, а также пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона, что «Скудерии» стоит заменить его.

«Явно было сказано на эмоциях. Льюис не стесняется себя критиковать. Когда рядом есть мегабыстрый молодой пилот, который прикатывает тебя, многократного чемпиона, это сложно. Можно сказать — есть же Алонсо, тоже уже «старик», и он едет. Да, есть, но там в напарниках Стролл [который бывает очень рядом с Фернандо]. И морально Фернандо проще: Алонсо всегда на коне, ему не может напарник вписать 0.4 на одном круге. Был бы он в «Феррари», думаю, картина была бы похожей на Льюиса. Так что не стоит Льюису отчаиваться. Еще никто не выигрывал у возраста. Несмотря ни на какие нынешние результаты, он уже вписал себя как одних из лучших в истории», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Эксклюзив
Что случилось с машиной Леклера и ошибся ли «Макларен» с тактикой Пиастри? Разбор Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android