«Никогда не списывайте его со счетов». Вольф встал на защиту Хэмилтона

Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф вновь встал на защиту 40-летнего семикратного чемпиона Формулы-1, пилота итальянской «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона от критики после того, как тот провёл неудачное выступление на Гран-при Венгрии, финишировав в гонке на 12-й позиции.

«Никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов. Не знаю, я всегда говорил, что в удачные выходные Льюис абсолютно доминирует. Он всегда был силён и во второй половине сезона, так что никогда не списывайте Хэмилтона со счетов», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.

Отметим, что Хэмилтон в минувший уикенд впервые за карьеру финишировал в гонке Гран-при Венгрии вне очковой зоны.