«Никогда не списывайте его со счетов». Вольф встал на защиту Хэмилтона
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Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф вновь встал на защиту 40-летнего семикратного чемпиона Формулы-1, пилота итальянской «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона от критики после того, как тот провёл неудачное выступление на Гран-при Венгрии, финишировав в гонке на 12-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов. Не знаю, я всегда говорил, что в удачные выходные Льюис абсолютно доминирует. Он всегда был силён и во второй половине сезона, так что никогда не списывайте Хэмилтона со счетов», — приводит слова Вольфа портал Sportskeeda.
Отметим, что Хэмилтон в минувший уикенд впервые за карьеру финишировал в гонке Гран-при Венгрии вне очковой зоны.
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