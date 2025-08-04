Оруджев разобрал борьбу гонщиков «Макларена» на финише Гран-при Венгрии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о борьбе пилотов «Макларена» за два круга до финиша гонки Гран-при Венгрии. Напомним, Оскар Пиастри атаковал Ландо Норриса на торможении в первый поворот, однако, увидев, что Ландо оставил ему мало места на внутренней траектории, заблокировал переднюю правую покрышку и избежал потенциальной аварии.

«С одной стороны, Пиастри мог бы подготовить обгон получше. По сути, если бы он хоть раз выехал на прямую в 0,5 от Норриса, то шанс бы появился. Другой вопрос, что лучшее, чего он мог добиться, — это 0,4 от Норриса перед вторым сектором, после чего за последующие повороты Пиастри терял 0,3–0,4. Если бы он не атаковал на первом секторе, то был бы ближе к концу круга. Но тогда и грязный воздух влиял бы сильнее, то есть в итоге Оскар проиграл бы столько же. Так что оказаться близко к Ландо на выходе из последнего поворота было почти нереально. Поэтому и пришлось «дайвбомбить». Оскар делал то, что делал, — значит, чувствовал, что ближе оказаться не получится и «дайвбомба» — единственный вариант», – написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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