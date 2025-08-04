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Первые «Московские экстремальные игры» прошли на «РЖД Арене»

Первые «Московские экстремальные игры» прошли на «РЖД Арене»
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3 августа на стадионе «РЖД Арена» впервые прошёл международный фестиваль «Московские экстремальные игры», объединивший лучших райдеров мира, культовую музыку и экстремальный спорт. Тысячи москвичей и гостей города смогли увидеть зрелищное шоу совершенно бесплатно. Организатором выступил Департамент спорта города Москвы.

Фото: Пресс-служба Московского Спорта

Для этого фестиваля стадион был переоборудован в полноценную зону со speed skating, рампами, трамплином и роллер-парком, предназначенным для экстремальных дисциплин: FMX, сноубайка, BMX, дрифта, стантрайдинга, паркура и многих других. На главной арене выступили титулованные спортсмены со всего мира — чемпионы X Games, победители Red Bull X-Fighters, участники Олимпийских игр и мировых шоу.

Зрители увидели сложнейшие трюки на мотоциклах, снегоходах, самокатах, роликах, скейтах и BMX. Среди участников были олимпийский чемпион — 2024 по BMX-фристайлу Малиньо Торрес, восьмикратный чемпион X Games Роб Адельберг, 16-кратный призер X Games Джексон Стронг, чемпион Red Bull X-Fighters Клинтон Мур, пятикратный чемпион мира по FMX Майкел Мелеро и звезда роллер-сцены Данило Сенна. Фестиваль собрал самых титулованных райдеров из более чем 30 стран — от Бразилии до Японии.

Фото: Пресс-служба Московского Спорта

Сцена объединила музыку и спорт — на одной площадке выступили Татьяна Буланова, Xolidayboy. Одним из ярких моментов фестиваля стал заезд и выполнение всеми FMX-райдерами сложнейших трюков в воздухе под легендарную песню «Я свободен» в исполнении специального гостя мероприятия — рок-группы «Кипелов».

Финальным аккордом стало эффектное сальто на багги от видеоблогера Влада Глента и Алексея Колесникова — основателя российского FMX.

Также в рамках фестиваля прошёл чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 37 стран, включая Англию, Армению, Беларусь, Бельгию, Болгарию, Бразилию, Германию, Грузию, Индию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, ОАЭ, США, Турцию, Узбекистан, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию и Японию.

Фото: Пресс-служба Московского Спорта

Все подробности о мероприятии доступны на сайте.

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