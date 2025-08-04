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Макс Ферстаппен опубликовал пост после девятого места на Гран-при Венгрии

Макс Ферстаппен опубликовал пост после девятого места на Гран-при Венгрии
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о планах продуктивно провести летнюю паузу в Формуле-1, чтобы подойти к следующему Гран-при с новыми силами.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Очень тяжёлый уикенд. Самое время зарядиться энергией в ходе летнего перерыва», — написал Ферстаппен.

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.

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