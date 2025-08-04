Макс Ферстаппен опубликовал пост после девятого места на Гран-при Венгрии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о планах продуктивно провести летнюю паузу в Формуле-1, чтобы подойти к следующему Гран-при с новыми силами.

«Очень тяжёлый уикенд. Самое время зарядиться энергией в ходе летнего перерыва», — написал Ферстаппен.

Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена: