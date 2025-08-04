Макс Ферстаппен опубликовал пост после девятого места на Гран-при Венгрии
Поделиться
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о планах продуктивно провести летнюю паузу в Формуле-1, чтобы подойти к следующему Гран-при с новыми силами.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Очень тяжёлый уикенд. Самое время зарядиться энергией в ходе летнего перерыва», — написал Ферстаппен.
Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский спортсмен показал девятый результат. Победителем гонки стал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 187 очков.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.
Материалы по теме
Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:
Комментарии
- 4 августа 2025
-
19:40
-
19:33
-
19:10
-
18:55
-
18:45
-
18:27
-
18:15
-
17:57
-
17:54
-
16:53
-
15:52
-
14:42
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:14
-
14:05
-
13:44
-
13:21
-
13:02
-
12:39
-
11:46
-
11:45
-
10:35
-
10:33
-
09:59
-
00:49
-
00:45
- 3 августа 2025
-
23:56
-
23:51
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
21:48
-
21:46