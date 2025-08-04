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«Увидимся в Зандворте». Аккаунт Ф-1 показал постер с пилотами на отдыхе во время перерыва

«Увидимся в Зандворте». Аккаунт Ф-1 показал постер с пилотами на отдыхе во время перерыва
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Официальный аккаунт Формулы-1 показал постер с пилотами «Королевских гонок» на отдыхе во время летнего перерыва.

«Режим «вне офиса». Увидимся в Зандворте, банда», — подписала пресс-служба картинку, опубликовав её на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Пресс-служба Ф-1

Напомним, летний перерыв в Формуле-1 продлится до 29 августа. Следующий этап Ф-1 пройдёт в Зандворте (Нидерланды).

К настоящему моменту лидером в личном зачёте Формулы-1 является пилот британского коллектива «Макларен» австралиец Оскар Пиастри (284 балла). Второе место занимает его напарник Ландо Норрис, который набрал 275 очков. Тройку сильнейших замыкает нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которому удалось набрать 187 очков.

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