«Беспроигрышный вариант». Эксперт назвал кандидата на замену Колапинто в «Альпин»

Журналист и эксперт Ральф Бах предположил, кто мог бы заменить аргентинского гонщика Франко Колапинто в команде «Альпин».

«Полагаю, ни для кого не секрет, что Флавио Бриаторе уже разговаривал с Валттери Боттасом. Также я считаю, что в вопросе следующего гонщика «Альпин» не следует недооценивать Серхио Переса. Ведь у него есть опыт. Кроме того, за ним стоит Карлос Слим [миллиардер], который хочет вернуть его в Формулу-1. Так что Бриаторе определённо рассматривает возможность подписания контракта с Пересом как беспроигрышный вариант», — сказал Бах на YouTube-канале F1-insider.com.

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