«Безусловно». Марко однозначно оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко однозначно оценил шансы четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена завоевать титул в текущем сезоне Формулы-1.

«Можем ли мы претендовать на завоевание титула в текущем сезоне? Это, безусловно, невозможно», — приводит слова Марко портал PlanetF1.

Напомним, в настоящий момент нидерландский гонщик занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 187 очков. Отметим, что в последней гонке, которая состоялась 3 июля в рамках Гран-при Венгрии, Макс Ферстаппен финишировал на девятом месте.