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Мартин Брандл предупредил Франко Колапинто из-за Флавио Бриаторе

Мартин Брандл предупредил Франко Колапинто из-за Флавио Бриаторе
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением об аргентинском пилоте «Альпин» Франко Колапинто. Спортсмен стал боевым пилотом французской команды, заменив Джека Дуэна перед Гран-при Эмилии-Романьи в нынешнем сезоне.

«Франко справляется не особенно хорошо. Как гонщик ты расходный материал, и в этом может быть проблема с Флавио Бриаторе. В течение многих лет он был таким, ведь это конкурентный бизнес, а не учебное заведение. Я уже говорил об этом не раз. Не справляешься — повторишь участь электрической лампочки. Тебя просто выкрутят и вставят другую», — приводит слова Брандла F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

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Франко Колапинто обратился к фанатам «Альпин»:

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