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Мекис ответил Ферстаппену, заявившему, что не ждёт ни одной своей победы до конца сезона

Мекис ответил Ферстаппену, заявившему, что не ждёт ни одной своей победы до конца сезона
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис отреагировал на слова пилота своей команды Макса Ферстаппена. После квалификации Гран-при Венгрии, где нидерландец показал восьмой результат, он заявил, что больше не ожидает собственной победы до окончания нынешнего сезона Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Это был непростой уикенд. Не думаю, что увиденное отражает реальное состояние машины. Мы признаём, что, возможно, не очень сильны на таких трассах, как эта. Если разобраться, «Макларен», несомненно, быстрее. Но посмотрите на Спа. Макс, безусловно, смог бороться в субботу и удивить всех в спринте. Так что давайте просто подождём. Мы будем учиться, и если благодаря таким уикендам нам удастся выжать из машины немного больше, то, надеюсь, мы сможем бороться лучше», — приводит слова Мекиса Motorsport.

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