Ральф Шумахер верит, что Хэмилтон может завершить карьеру в этом году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер выразил уверенность в том, что 40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон может принять решение о завершении карьеры ввиду неудачных выступлений.

«Льюис, откровенно говоря, не справляется с болидом и не знает, что делать, чтобы справиться с ним. Очевидно, Хэмилтон не может полностью изменить свой стиль пилотирования. Да, есть тенденция в снижении скорости с возрастом, которая проявляется очень быстро. Я лично испытывал то же самое, когда в DTM сказал: «В моих выступлениях больше нет смысла». Поэтому ушёл на год раньше положенного срока.

Может ли Хэмилтон завершить карьеру в этом году? Я верю, что он способен это сделать. Так как сейчас испытывает сильное разочарование и не понимает, что делать. Конечно, Льюис не в данный момент примет это решение, но он действительно может к нему прийти», — приводит слова Шумахера портал GPblog.