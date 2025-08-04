Алонсо объяснил, почему обеспокоен успехом в гонке ГП Венгрии

44-летний двукратный чемпион Ф-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился мыслями насчёт того, что в гонке Гран-при Венгрии финишировал на пятой позиции.

«Для меня такой результат — это определённо сюрприз. Хорошо, что мы были конкурентоспособны и быстры. Однако беспокойство вызывает то, что нам непонятно, почему [мы были такими].

Какие изменения произошли в настройках болида, с которыми выступали в Венгрии? Очевидно, главным новшеством стало новое переднее крыло. Если именно благодаря ему у нас такая производительность, то это хорошие новости», — приводит слова Алонсо портал Racingnews365.