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Алонсо объяснил, почему обеспокоен успехом в гонке ГП Венгрии

Алонсо объяснил, почему обеспокоен успехом в гонке ГП Венгрии
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44-летний двукратный чемпион Ф-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился мыслями насчёт того, что в гонке Гран-при Венгрии финишировал на пятой позиции.

«Для меня такой результат — это определённо сюрприз. Хорошо, что мы были конкурентоспособны и быстры. Однако беспокойство вызывает то, что нам непонятно, почему [мы были такими].

Какие изменения произошли в настройках болида, с которыми выступали в Венгрии? Очевидно, главным новшеством стало новое переднее крыло. Если именно благодаря ему у нас такая производительность, то это хорошие новости», — приводит слова Алонсо портал Racingnews365.

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