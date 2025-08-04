Леклер высказался после ГП Венгрии, где он завоевал поул, но занял четвёртое место
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Венгрии. Спортсмен завоевал поул, а в гонке показал четвёртый результат.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Уикенд, полный взлётов и падений. Первый поул в сезоне. Гонка, которая, к сожалению, оказалась гораздо более сложной. Проблемы сделали победу невозможной. Мы продолжим борьбу во второй половине, а сейчас пришло время отдохнуть», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.
В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Лидером чемпионат является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 284 балла.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.
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