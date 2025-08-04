Леклер высказался после ГП Венгрии, где он завоевал поул, но занял четвёртое место

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Венгрии. Спортсмен завоевал поул, а в гонке показал четвёртый результат.

«Уикенд, полный взлётов и падений. Первый поул в сезоне. Гонка, которая, к сожалению, оказалась гораздо более сложной. Проблемы сделали победу невозможной. Мы продолжим борьбу во второй половине, а сейчас пришло время отдохнуть», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Лидером чемпионат является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 284 балла.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.

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