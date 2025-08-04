«Этот парень — на вес золота!» Экклстоун высоко оценил новичка Ф-1 после ГП Венгрии
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун лестно высказался в адрес 20-летнего новичка «Кик-Заубера» бразильца Габриэла Бортолето после его успешного выступления в гонке Гран-при Венгрии, по итогам которой тот пришёл к финишу шестым.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Я рад, что мы смогли помочь семье Бортолето с присоединением к Формуле-1! Этот парень на вес золота!» — приводит слова Экклстоуна издание Blick.
Напомним, к настоящему моменту бразильский пилот занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 14 очков. Он присоединился к швейцарскому гоночному коллективу в текущем сезоне, который стал для него дебютным в «Королевских гонках».
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