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Зак Браун — о назначении Мекиса вместо Хорнера: спорт будет здоровее

Зак Браун — о назначении Мекиса вместо Хорнера: спорт будет здоровее
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о назначении Лорана Мекиса на должность руководителя «Ред Булл». На этом посту 9 июля француз сменил британца Кристиана Хорнера.

«Мне нравится Лоран. Возможно, теперь мы сможем сконцентрироваться на соревнованиях на трассе. В спорте всегда будут какие-то политические аспекты, но с Лораном, как мне кажется, он будет здоровее. Я фанат Лорана. Знаю его давно. Сражаться с ним будет увлекательно. Всё зашло слишком далеко. В Формуле–1 всегда будет политические интриги — давайте попробуем запретить их гибкие крылья, — но, когда начинаешь выдвигать легкомысленные обвинения, это просто заходит слишком далеко», — приводит слова Брауна The Telegraph.

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