Зак Браун предположил, что изменится в паддоке Ф-1 после ухода Хорнера из «Ред Булл»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун предположил, что изменится в паддоке Формулы-1 после увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Если посмотреть, то будет понятно, что мы жёстко боремся друг с другом в политическом плане, но не переходим черту, как было раньше. Полагаю, мы увидим небольшие изменения к лучшему. Мы будем немного сплочённее, будем немного больше доверять, сможем обсуждать, что полезно для спорта вне трассы. И не будет манипуляций по политическим причинам и чего-то, вырванного из контекста», — приводит слова Брауна The Telegraph.

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