Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Питер Уиндзор объяснил, каким образом Хэмилтон может стать успешнее в «Феррари»

Питер Уиндзор объяснил, каким образом Хэмилтон может стать успешнее в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный обозреватель Питер Уиндзор перечислил причины, из-за которых 40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон терпит неудачи в выступлениях в текущем сезоне. Кроме того, он объяснил, каким образом Хэмилтон может исправить своё положение.

«Льюис уходит на августовский перерыв. Накануне он дал необычное интервью, в котором сказал: «Я не справляюсь с этой работой, им следует найти другого пилота».

Это высказывание вызывает недоумение. Для семикратного чемпиона Ф-1, учитывая его гонорары, было бы неправильно говорить такие вещи, даже если это было сказано с сарказмом и вырвано из контекста.

Прежде всего, Льюису не стоило отвечать на вопрос, если его ответ был таким. Кроме того, Хэмилтону следует задуматься о том, почему ему не удаётся пилотировать болид так хорошо, как он мог бы.

На мой взгляд, всё это связано с брендом «Феррари», деньгами и прочими вещами, которые произошли после его перехода в команду, — F40 и чёрным костюмом.

Вместо того чтобы быть слишком сосредоточенным на своей роли гонщика в «Феррари», он должен стремиться к тому, чтобы просто наслаждаться этой привилегией, получать удовольствие от пилотирования и гонок. Важно быть не просто гонщиком, а сверхсфокусированным спортсменом, свободным от всего остального. Ему нужен именно такой радикальный шаг», — приводит слова Уиндзора портал GPblog.

Материалы по теме
Хэмилтон провёл худший в сезоне этап, а Леклер и здесь не в топ-3. Оценки за ГП Венгрии
Хэмилтон провёл худший в сезоне этап, а Леклер и здесь не в топ-3. Оценки за ГП Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android