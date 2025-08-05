Питер Уиндзор объяснил, каким образом Хэмилтон может стать успешнее в «Феррари»

Известный обозреватель Питер Уиндзор перечислил причины, из-за которых 40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон терпит неудачи в выступлениях в текущем сезоне. Кроме того, он объяснил, каким образом Хэмилтон может исправить своё положение.

«Льюис уходит на августовский перерыв. Накануне он дал необычное интервью, в котором сказал: «Я не справляюсь с этой работой, им следует найти другого пилота».

Это высказывание вызывает недоумение. Для семикратного чемпиона Ф-1, учитывая его гонорары, было бы неправильно говорить такие вещи, даже если это было сказано с сарказмом и вырвано из контекста.

Прежде всего, Льюису не стоило отвечать на вопрос, если его ответ был таким. Кроме того, Хэмилтону следует задуматься о том, почему ему не удаётся пилотировать болид так хорошо, как он мог бы.

На мой взгляд, всё это связано с брендом «Феррари», деньгами и прочими вещами, которые произошли после его перехода в команду, — F40 и чёрным костюмом.

Вместо того чтобы быть слишком сосредоточенным на своей роли гонщика в «Феррари», он должен стремиться к тому, чтобы просто наслаждаться этой привилегией, получать удовольствие от пилотирования и гонок. Важно быть не просто гонщиком, а сверхсфокусированным спортсменом, свободным от всего остального. Ему нужен именно такой радикальный шаг», — приводит слова Уиндзора портал GPblog.