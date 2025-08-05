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«Он должен остановиться и уже навсегда». Экклстоун призвал Хэмилтона завершить карьеру

«Он должен остановиться и уже навсегда». Экклстоун призвал Хэмилтона завершить карьеру
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, выступающем за «Феррари».

«Льюис очень талантлив. Он таким был и, вероятно, остаётся. Но, как и в случае со многими ведущими спортсменами, когда они достигают вершины, путь остаётся только один, и это не лучшее направление. Путь ведёт только вниз. Они устают. Льюис устал. Он всегда делал то, что делает. Ему нужно отдохнуть от этого. Уже навсегда. Полностью перезагрузиться, чтобы заняться чем-то совершенно другим.

Возможно, он так не думает. Но когда завершаешь карьеру, скоро привыкаешь заниматься другими вещами. Думаю, ему следовало заняться этим некоторое время назад. Этот парень не мошенник. Но он обманет самого себя, если продолжит. Он должен остановиться сейчас», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

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