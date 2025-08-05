Экклстоун высказался, должна ли «Феррари» оплатить контракт Хэмилтона, если тот решит уйти

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о возможном уходе пилота Льюиса Хэмилтона из «Феррари». Ранее Берни высказал мнение, что Льюис должен завершить карьеру.

«Если бы я приглядывал за Льюисом, то немедленно провёл бы переговоры с «Феррари», сказав следующее: «Если у вас есть кто-то на замену, Льюис уйдёт». На месте Льюиса я бы сказал «Феррари», что хочу, чтобы мне полностью оплатили мой контракт: «Не получается, так что я могу уступить, если хотите, но такова договорённость». Это может устроить обе стороны», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

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