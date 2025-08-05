Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«О таком лучше не говорить». Брандл отреагировал на слова Хэмилтона на ГП Венгрии

«О таком лучше не говорить». Брандл отреагировал на слова Хэмилтона на ГП Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии. Напомним, британец в Модьороде показал 12-й результат.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Льюис Хэмилтон пережил, должно быть, один из худших уикендов в своей карьере – как в машине, так и вне её. В интервью после квалификации он назвал себя «бесполезным» и предложил команде сменить пилота. О таком лучше было бы не говорить, но он явно хотел открыто наказать себя. Очевидно, что он находится в трудном положении, и в гонке он финишировал на той же 12-й позиции [как в квалификации], так и не показав никаких признаков прогресса.

После гонки он просидел в машине «закрытого парка», как показалось, целую вечность. Снова был очень подавлен в интервью, а затем отказался отвечать на вопросы стюардов о довольно амбициозном шаге, который предпринял Макс Ферстаппен по отношению к нему во время гонки. Льюис тогда предпочёл срезать поворот, чтобы избежать контакта», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Материалы по теме
Экклстоун высказался, должна ли «Феррари» оплатить контракт Хэмилтона, если тот решит уйти

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android