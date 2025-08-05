«О таком лучше не говорить». Брандл отреагировал на слова Хэмилтона на ГП Венгрии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии. Напомним, британец в Модьороде показал 12-й результат.

«Льюис Хэмилтон пережил, должно быть, один из худших уикендов в своей карьере – как в машине, так и вне её. В интервью после квалификации он назвал себя «бесполезным» и предложил команде сменить пилота. О таком лучше было бы не говорить, но он явно хотел открыто наказать себя. Очевидно, что он находится в трудном положении, и в гонке он финишировал на той же 12-й позиции [как в квалификации], так и не показав никаких признаков прогресса.

После гонки он просидел в машине «закрытого парка», как показалось, целую вечность. Снова был очень подавлен в интервью, а затем отказался отвечать на вопросы стюардов о довольно амбициозном шаге, который предпринял Макс Ферстаппен по отношению к нему во время гонки. Льюис тогда предпочёл срезать поворот, чтобы избежать контакта», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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