Берни Экклстоун назвал двух кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, кого бы он взял на место Льюиса Хэмилтона в «Феррари», если бы семикратный чемпион «Королевских гонок» покинул итальянскую команду.

«Кем бы я заменил Хэмилтона, если бы тот решил уйти из «Феррари»? Если бы я мог переманить Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз», то взял бы его. Он здорово проявил себя в свой первый год и является отличным парнем. Также я высоко оцениваю нашего друга из Бразилии [Габриэла Бортолето]. Он талантлив. Они оба толковые пилоты», — приводит слова экс-руководителя Формулы-1 издание Daily Mail.

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