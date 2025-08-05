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Хаджар призвал изменить трассу Гран-при Венгрии из-за травмы руки

Хаджар призвал изменить трассу Гран-при Венгрии из-за травмы руки
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Пилот команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в гонке минувшего Гран-при Венгрии.

Напомним, на выходе из 12-го поворота Хаджар повредил руку, в которую попал камень из гравийной ловушки.

«Да, по правде говоря, можно было ехать, я был сосредоточен. Сталкивался ли я с подобным? Да, но не так болезненно и не на такой скорости. Надеюсь, они избавятся от этого [гравийной полосы], потому что это тупо», — приводит слова Хаджара издание PlanetF1.

Напомним, Хаджар финишировал 11-м. В нынешнем, дебютном сезоне француз пять раз попадал в очковую зону.

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