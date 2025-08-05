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Хэмилтон прояснил слова о своей бесполезности и призыв к «Феррари» искать другого пилота

Хэмилтон прояснил слова о своей бесполезности и призыв к «Феррари» искать другого пилота
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своих же слов, сказанных во время Гран-при Венгрии. После квалификации британец заявил, что он «совершенно бесполезен» и команде следует «сменить пилота».

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Нет, нет, я был абсолютно серьёзен. У меня не было никаких ожиданий от сезона, но на данный момент он складывается намного хуже, чем любой другой, который был в моей карьере. Что я имел в виду, когда делал то заявление? Таково моё ощущение. На заднем плане происходит много всего не очень хорошего. Я просто с нетерпением жду возможности на какое-то время отключиться от работы», — приводит слова Хэмилтона GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Italia.

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