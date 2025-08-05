Вассёр сделал заявление о будущем Хэмилтона в «Феррари» после призыва Льюиса искать замену

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слова пилота команды Льюиса Хэмилтона, сказанные на Гран-при Венгрии. После квалификации британец заявил, что он «совершенно бесполезен» и команде следует «сменить пилота». После гонок Льюис подчеркнул, что его слова следует воспринимать всерьёз.

«Нет-нет, он определённо продолжит выступать за нас. Мы разговаривали вчера днём, вчера вечером и сегодня утром. Я понимаю реакцию Льюиса. Он очень требователен к команде и ко мне. Но больше всего к самому себе. Он семикратный чемпион мира. Так что он привык подталкивать всех, и особенно себя. Он вернётся. Он снова будет сражаться», — приводит слова Вассёра GrandPrix.

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