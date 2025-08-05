Вассёр сделал заявление о будущем Хэмилтона в «Феррари» после призыва Льюиса искать замену
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слова пилота команды Льюиса Хэмилтона, сказанные на Гран-при Венгрии. После квалификации британец заявил, что он «совершенно бесполезен» и команде следует «сменить пилота». После гонок Льюис подчеркнул, что его слова следует воспринимать всерьёз.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Нет-нет, он определённо продолжит выступать за нас. Мы разговаривали вчера днём, вчера вечером и сегодня утром. Я понимаю реакцию Льюиса. Он очень требователен к команде и ко мне. Но больше всего к самому себе. Он семикратный чемпион мира. Так что он привык подталкивать всех, и особенно себя. Он вернётся. Он снова будет сражаться», — приводит слова Вассёра GrandPrix.
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