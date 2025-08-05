«КАМАЗ-мастер» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гришина

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» выразила соболезнования в связи со смертью российского комментатора Александра Гришина, трагически погибшего в возрасте 47 лет.

«Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» глубоко скорбит в связи с трагической гибелью Александра Гришина. Многогранный талант, журналист с большой буквы, профессионал своего дела, неоднократно выезжавший вместе с нами на экстремальные ралли-марафоны «Дакар», «Африка рейс» и «Шёлковый путь»…

Вклад Александра в развитие российского автоспорта трудно переоценить. Горько сознавать, что остались нереализованными многие планы. Ушёл человек слова и дела, всегда пользовавшийся авторитетом и уважением. Мы искренне скорбим и выражаем своё сочувствие и слова поддержки семье и близким, коллегам и друзьям», — говорится в сообщении.