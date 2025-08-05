«Он достиг дна». Известный эксперт высказался о Льюисе Хэмилтоне
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Известный испанский журналист Антонио Лобато поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. На недавнем Гран-при Венгрии пилот «Феррари» показал 12-й результат, призвав команду искать замену.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Он достиг дна. С точки зрения мотивации это худший Льюис Хэмилтон, которого мы когда-либо видели. Он сделал в свой адрес несколько очень резких высказываний. Очевидно, ему придётся самому выбираться из этой ямы. Не знаю, сможет ли он сделать это в одиночку. Возможно, ему понадобится помощь», — приводит слова Лобато GrandPrix.
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