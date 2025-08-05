«Он достиг дна». Известный эксперт высказался о Льюисе Хэмилтоне

Известный испанский журналист Антонио Лобато поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. На недавнем Гран-при Венгрии пилот «Феррари» показал 12-й результат, призвав команду искать замену.

«Он достиг дна. С точки зрения мотивации это худший Льюис Хэмилтон, которого мы когда-либо видели. Он сделал в свой адрес несколько очень резких высказываний. Очевидно, ему придётся самому выбираться из этой ямы. Не знаю, сможет ли он сделать это в одиночку. Возможно, ему понадобится помощь», — приводит слова Лобато GrandPrix.

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