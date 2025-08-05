Брандл предположил, в каком случае Хэмилтон может досрочно покинуть «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне.

«Летний перерыв как нельзя более кстати для того, чтобы Льюис мог перезагрузиться. Больно наблюдать за тем, как этот великий чемпион переживает столько трудностей. Но, учитывая его талант и опыт, мы вправе ожидать, что он сможет пережить шторм и вернуться в форму. В противном случае я просто не могу представить, чтобы он выдержал ещё два сезона в «Феррари» или где-либо ещё», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании: