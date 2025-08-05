Завершающая в сезоне битва в «бетонном Колизее» состоится 9 и 10 августа на «Игора Драйв»

9 и 10 августа на автодроме «Игора Драйв» состоится третий этап Igora Drive Drift Challenge — последний в этом году в «бетонном Колизее». Финал сезона пройдёт на шоссейно-кольцевой трассе.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Главная интрига этапа состоит в том, сможет ли Артём Лейтис вернуть себе лидерство в чемпионате: пилот лидировал на первом этапе, выиграл квалификацию на втором, но затем вылетел из борьбы на ранней стадии сетки, недосчитавшись большого количества очков. В лидеры сезона IDDC 2025 после второго этапа вышел его победитель Александр Мезенцев, который сильно оторвался от Лейтиса.

На третьем и четвёртом месте идут Матвей Вахрушев и Сергей Стилов — они сильно отстали от пары лидеров, но вполне могут одержать победу на этапе и вернуться в борьбу за титул. Тёмная лошадка — один из лидеров IDDC 2024 года Феодор Чевычелов, который пропустил первый этап нового сезона, но сильно выступил в квалификации второго этапа.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Большой перерыв в середине сезона позволил многим пилотам, которые пропустили второй этап из-за технических проблем, привести в порядок машины. В сезоне IDDC 2025 участие уже принял 51 пилот. На третьем этапе к ним наверняка добавятся новые лица.

В командном зачёте борьбу за медали ведут Kinforest SQUAD, «Tamashi Культура Заноса» и «Континент Пак». Каждый коллектив представляют несколько сильных пилотов, которые могут полностью перевернуть ситуацию в турнирной таблице, заметно улучшив положение своего коллектива.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

У пилотов больше нет права на ошибку и времени на раскачку, что вместе с коварным характером трассы обещает напряжённую борьбу, красивые заезды и непредсказуемые результаты.

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждет насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, во время которого можно пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки со вкусной едой и многое другое.

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