Автомобиль «Лады» появился в рекламе Amazon

Компания Amazon запустила рекламу сервиса по продаже подержанных автомобилей и разместила на ней Lada Vesta SW Cross. На рекламе Amazon Autos также изображён слоган сервиса: «Подержанные и сертифицированные автомобили уже тут».

Реклама Amazon Фото: Amazon

Производство Lada Vesta SW Cross началось в 2017 году. Автомобиль поставляется с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с., а также 1,8-литровым агрегатом с отдачей 122 л. с. В комплекте с 6-ступенчатой механической трансмиссией 122-сильная Vesta SW Cross разгоняется до 100 км/ч за 10,8 секунды, а её максимальная скорость — 185 км/ч.

Отметим, что ранее автомобиль АвтоВАЗа неожиданно появился на постере Республиканской партии США с призывом «сделать автомобили снова великими».