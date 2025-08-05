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«Полная катастрофа, компания в хаосе». Трамп раскритиковал Jaguar за спорный ребрендинг

«Полная катастрофа, компания в хаосе». Трамп раскритиковал Jaguar за спорный ребрендинг
Президент США Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обрушился с критикой на компанию Jaguar. В своём сообщении Трамп отметил эффективность рекламного ролика American Eagle с актрисой Сидни Суини и в качестве неудачного примера привёл недавний ребрендинг компании Jaguar, глава которой Адриан Марделл в конце июля подал в отставку.

«В Jaguar выпустили глупую рекламу, продвигавшую воукизм, это была полная катастрофа. Исполнительный директор только что с позором ушёл в отставку, компания в хаосе. Кто захочет купить Jaguar после такой позорной рекламы?» — написал в своём сообщении президент США.

Напомним, что в 2024 году в Jaguar прекратили выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, после чего представили новый логотип и визуальный стиль, вызвавший смешанную реакцию публики. Вместе с этим дебютировал концепт электромобиля Type 00, однако серийная модель на его основе ещё не представлена.

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