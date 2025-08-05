Ральф Шумахер назвал главное преимущество Ферстаппена над соперниками

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене, сравнив его с основными соперниками — Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри и Шарлем Леклером.

«Это заметно: например, Пиастри с его ошибками. Он чуть не спровоцировал ещё одну аварию с Норрисом, это была очередная опасная ситуация, уже вторая в этом сезоне. И Норрис, и Пиастри, и Леклер в прошлом постоянно совершали эти мелкие ошибки.

Если посмотреть на Макса Ферстаппена: он был единственным, кто даже в прошлом году не ошибался. Даже когда машина была неидеальна. Им пока не удалось приблизиться к этому. Ферстаппен задаёт планку во всём. В удачные дни остальные трое действительно хороши, но иногда небольшие ошибки снова появляются.

Что ж, я хочу немного их защитить. Можно назвать это ошибками, но можно и сказать: они атакуют, хотят выжать максимум и зарекомендовать себя как самых быстрых гонщиков. И не забывайте: у Ферстаппена не было серьёзных конкурентов. Это не его вина, а вина его соперников.

С Норрисом и Пиастри всё иначе — им постоянно приходится выкладываться на пределе возможностей, чтобы обойти партнёра по команде. Они борются за своё место в команде, и эта позиция крайне важна для дальнейшего развития машины. Чем больше давление, тем больше вероятность ошибки. Вы видели это вначале с Леклером. Сейчас он укрепил свои позиции, но такое тоже может случиться.

С Ферстаппеном всё всегда выглядит безупречно. Я также помню времена доминации моего брата… Если у тебя есть идеально работающая машина и напарник, который немного отстаёт, то можно подойти ко всему немного спокойнее. Тогда тебе не придётся идти на крайний риск, слишком резко наезжать на бордюр или выезжать за пределы трассы. Об этом тоже стоит сказать», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.