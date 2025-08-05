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«Светлая память, Саша». Штурман Жильцов — о гибели комментатора Гришина

«Светлая память, Саша». Штурман Жильцов — о гибели комментатора Гришина
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Российский штурман Константин Жильцов высказался о cмерти спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неположенном месте.

«С Сашей были знакомы очень давно. Он был не просто телевизионщиком, которого отправили освещать «Дакар», — он был суперпрофессионалом своего дела. За его репортажами по ночам следили мои друзья, родственники, да и все дакаровские болельщики. А прямые эфиры с «Дакара» в 2007 году… При тех технологиях, которые тогда были, — ну, это мало кто и сейчас сможет повторить, разве что только крупнейшие мировые каналы.

Он всегда был на позитиве, готов помочь, всегда с пониманием и уважением относился ко всем спортсменам.

Просто какая-то нелепая потеря. На ровном месте, ни о чём. Очень жаль. Очень. Светлая память, Саша», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

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