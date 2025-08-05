60-летний гонщик погиб в США, разбившись на скорости свыше 450 км/ч

60-летний американский гонщик Крис Рашке погиб во время попытки установить рекорд скорости на солончаках Бонневилль в Юте. Об этом сообщает издание Associated Press.

Инцидент со смертельным исходом произошёл 4 августа. Как информирует источник, опытный гонщик, пытавшийся установить рекорд скорости на суше, разогнался до 457 километров в час и не справился с управлением автомобилем, преодолев всего 2,5 мили (4 километра).

При этом точная причина аварии пока не установлена. Рассматриваются версии механической поломки машины, ошибки пилотирования и влияния погодных условий.

Рашке совмещал гонки с работой в компании по производству автозапчастей.