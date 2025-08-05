Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

60-летний гонщик погиб в США, разбившись на скорости свыше 450 км/ч

60-летний гонщик погиб в США, разбившись на скорости свыше 450 км/ч
Комментарии

60-летний американский гонщик Крис Рашке погиб во время попытки установить рекорд скорости на солончаках Бонневилль в Юте. Об этом сообщает издание Associated Press.

Инцидент со смертельным исходом произошёл 4 августа. Как информирует источник, опытный гонщик, пытавшийся установить рекорд скорости на суше, разогнался до 457 километров в час и не справился с управлением автомобилем, преодолев всего 2,5 мили (4 километра).

При этом точная причина аварии пока не установлена. Рассматриваются версии механической поломки машины, ошибки пилотирования и влияния погодных условий.

Рашке совмещал гонки с работой в компании по производству автозапчастей.

Материалы по теме
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Откуда взялась эта скорость «Феррари»?! Леклер на шок-поуле, хотя Хэмилтон — 12-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android