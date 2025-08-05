Вильнёв: у «Кадиллака» нет никаких причин приглашать Мика Шумахера

Чемпион мира 1997 года, бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Жак Вильнёв высказался о двух претендентах на место в «Кадиллаке» — Мике Шумахере и Валттери Боттасе.

«Мику Шумахеру было очень тяжело в «Хаасе». И он не является опытным пилотом. Нет никаких причин приглашать его. У Боттаса огромный опыт, он показывал, что он способен выигрывать гонки. Кроме того, он работал в топовой команде, «Мерседесе». Это плюс. Довольно сложно оценить его сезоны в «Заубере». Но я считаю, что он не был голоден до борьбы», — приводит слова Жака Вильнёва Crash.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боттас сейчас является резервистом немецкой команды «Мерседес».