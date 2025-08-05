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Вильнёв рассказал, что его удивляет в противостоянии Норриса и Пиастри

Вильнёв рассказал, что его удивляет в противостоянии Норриса и Пиастри
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение о противостоянии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Они всегда выглядят счастливыми, когда их соперник выступает лучше и выигрывает гонку. Это немного странная ситуация; я не могу представить, чтобы, например, Сенна и Прост сделали то же самое.

Но я думаю, что, как только они убедятся, что выиграли Кубок конструкторов, они начнут больше проявлять свой характер на трассе. И тогда конкуренция между ними действительно обострится», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

После 14 этапов сезона-2025 Пиастри лидирует в чемпионате, на девять очков опережая Ландо Норриса.

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