Вильнёв рассказал, что его удивляет в противостоянии Норриса и Пиастри

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение о противостоянии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Они всегда выглядят счастливыми, когда их соперник выступает лучше и выигрывает гонку. Это немного странная ситуация; я не могу представить, чтобы, например, Сенна и Прост сделали то же самое.

Но я думаю, что, как только они убедятся, что выиграли Кубок конструкторов, они начнут больше проявлять свой характер на трассе. И тогда конкуренция между ними действительно обострится», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

После 14 этапов сезона-2025 Пиастри лидирует в чемпионате, на девять очков опережая Ландо Норриса.